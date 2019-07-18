Матч завершен
Хайдук
Сплит
1:3
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Гзира Юнайтед
Гзира
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:00 МСК
18.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Хайдук
мин
14
Сваток
Александр Сваток
90
21
Хайро
Хайро
90
30
Башич
Тома Башич
90
Запасные
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
7
Гьюрчо
Адам Гьюрчо
Гзира Юнайтед
мин
16
Хабер
Джастин Хабер
90
Запасные
13
Балдаччино
Клиффорд Балдаччино