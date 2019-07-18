Матч завершен
Энгордань
Эскальдес-Энгордань
0:1
прошлый матч 0 : 6
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:30 МСК
18.07.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Динамо
мин
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
90