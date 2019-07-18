Энгордань

Эскальдес-Энгордань
Подписаться
Сайт
Страна
Андорра
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
Энгордань
0 : 1
Динамо
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:30
1 раунд
Энгордань
0
Динамо
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
Динамо
6 : 0
Энгордань
11.07.2019 11 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Динамо
6
Энгордань
0
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее