Велес - Волгарь: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Велес
Москва
-:-

Велес - Волгарь: 16 апреля 2022 смотреть онлайн

Волгарь
Астрахань
ФНЛ, 33 тур

ФНЛ,

33 тур

Россия
16 апр. 2022, -:- МСК
16.04.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк
Волгарь
мин
-
Хомуха
Иван Хомуха
-
Бердников
Алексей Бердников
-
Агаларов
Гамид Агаларов
Главный тренер
Виталий Панов

Прошлые матчи

21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1 : 0
Волгарь
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Велес
1
Волгарь
0
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1 : 2
Велес
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 18:00
Волгарь
1
Велес
2

Новости

Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
03 октября 2020, 15:16
Везде опять обсуждают Сутормина. Оказалось, «Зенит» купил его за 50 тысяч рублей
#Алексей Сутормин
20 августа 2019, 19:05
Как часто в России умирают футбольные клубы
#РПЛ
07 июня 2019, 13:43
# Новости матча
Лучший отыгрыш по трансферу Сутормина. Есть котик, картошка фри и печаль
21 августа 2019, 12:30