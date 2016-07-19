Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Ка 51
1:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Дивишек 21
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
19 июля 2016, 18:00 МСК
19.07.2016, 18:00 МСК
вторник
Составы
Алашкерт
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Квеквескири
Ираклий Квеквескири
90
-
Ка
Бокунджи Ка
51'
51'
90
20
Едигарян
Артур Едигарян
90
Динамо
мин
-
Дивишек
Йозеф Дивишек
21'
21'
90