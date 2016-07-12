Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Вела 55
Де Майо 69
2:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Алашкерт
Мартуни
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2016, 20:00 МСК
12.07.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
Динамо
мин
-
Вела
Карлос Вела
55'
55'
90
-
Де Майо
Себастьян Де Майо
69'
69'
90
Алашкерт
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Запасные
20
Едигарян
Артур Едигарян