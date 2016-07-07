Матч завершен
Корк Сити
Корк
1:1
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Стекеленбург 52
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 21:45 МСК
7.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Линфилд
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
52'
52'
90
-
Ари
Ари
90
-
Кассио
Кассио
90