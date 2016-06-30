Матч завершен
Линфилд
Белфаст
0:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Корк Сити
Корк
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:45 МСК
30.06.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Линфилд
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Корк Сити
мин
-
Ари
Ари
90