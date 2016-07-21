Матч завершен
Корк Сити
Корк
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 21:45 МСК
21.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Корк Сити
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
Хэкен
мин
-
Герус
Роман Герус
90
15
Аркивуо
Кари Аркивуо
90