Матч завершен
Хэкен
Гетеборг
Стекеленбург 83
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Корк Сити
Корк
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 20:00 МСК
14.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
Хэкен
мин
-
Герус
Роман Герус
90
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
83'
83'
90
15
Аркивуо
Кари Аркивуо
90