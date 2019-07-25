Матч завершен
Габала
Габала
0:2
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Динамо
Тбилиси
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 18:00 МСК
25.07.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Габала
мин
1
Назиров
Анар Назиров
90
3
Жунич
Ивица Жунич
90
Запасные
28
Мусаев
Мурад Мусаев
7
Гусейнов
Роман Гусейнов
11
Маммадов
Асиф Маммадов
13
Куаку
Кристиан Куаку
Запасные
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа