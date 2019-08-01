Матч завершен
Динамо
Тбилиси
3:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Габала
Габала
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 20:00 МСК
1.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
2
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
Габала
мин
1
Назиров
Анар Назиров
90
3
Жунич
Ивица Жунич
90
11
Маммадов
Асиф Маммадов
90
13
Куаку
Кристиан Куаку
90
Запасные
7
Гусейнов
Роман Гусейнов