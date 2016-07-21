Матч завершен
АЕК
Ларнака
Стекеленбург 45
Томас 48
2:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Клифтонвилл
Белфаст
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
21 июля 2016, 20:00 МСК
21.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
45'
45'
90
-
Томас
Жоан Томас
48'
48'
90
14
Болевич
Владимир Болевич
90
70
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
90
Клифтонвилл
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Иньеста
Андрес Иньеста
90