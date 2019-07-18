Клифтонвилл

Белфаст
Подписаться
Сайт
Страна
Северная Ирландия
Стадион
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Таблица

Подробнее
Результаты
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Хаугесунд
5 : 1
Клифтонвилл
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
1 раунд
Хаугесунд
5
Клифтонвилл
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
Клифтонвилл
0 : 1
Хаугесунд
11.07.2019 11 июля 2019 чт 21:45
1 раунд
Клифтонвилл
0
Хаугесунд
1
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Подробнее