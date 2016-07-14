Матч завершен
Клифтонвилл
Белфаст
Стекеленбург 50
2:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
АЕК
Ларнака
Тричковски 59
Томас 77
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
14 июля 2016, 21:45 МСК
14.07.2016, 21:45 МСК
четверг
Составы
Клифтонвилл
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
50'
50'
90
АЕК
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Томас
Жоан Томас
77'
77'
90
-
Матеуш
Матеуш
90
12
Тричковски
Иван Тричковски
59'
59'
90
Запасные
70
Хараламбидис
Костас Хараламбидис
14
Болевич
Владимир Болевич