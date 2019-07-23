Матч завершен
Тре Пенне
Сан-Марино
0:5
прошлый матч 0 : 5
Матч завершен
Судува
Мариямполе
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
23 июля 2019, 21:30 МСК
23.07.2019, 21:30 МСК
вторник
Составы
Тре Пенне
мин
80
Палацци
Мирко Палацци
90
Запасные
7
Гасперони
Алекс Гасперони
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик