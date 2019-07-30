Матч завершен
Судува
Мариямполе
5:0
прошлый матч 5 : 0
Матч завершен
Тре Пенне
Сан-Марино
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
30 июля 2019, 18:45 МСК
30.07.2019, 18:45 МСК
вторник
Составы
Судува
мин
82
Янкаускас
Альгис Янкаускас
90
22
Вербицкас
Овидиус Вербицкас
90
21
Голубицкас
Паулюс Голубицкас
90
Запасные
30
Гладик
Иван Гладик
Тре Пенне
мин
7
Гасперони
Алекс Гасперони
90
80
Палацци
Мирко Палацци
90