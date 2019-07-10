Матч завершен
Линфилд
Белфаст
0:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Йенсен 22
Содерлунд 69
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
10 июля 2019, 21:45 МСК
10.07.2019, 21:45 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
69'
69'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
22'
22'
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
5
Денич
Джордже Денич
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай