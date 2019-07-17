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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Конрадссен 20
Конрадссен 51
Хелланд 85
4:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Линфилд
Белфаст
Лига чемпионов, 1 раунд
Лига чемпионов,
1 раунд
17 июля 2019, 20:00 МСК
17.07.2019, 20:00 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
85'
85'
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
51'
20'
51', 20'
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
7
Йенсен
Майк Йенсен
15
Трондсен
Андерс Трондсен
5
Денич
Джордже Денич