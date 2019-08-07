Матч завершен
Марибор
Марибор
Таварес 70
1:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Содерлунд 50
Содерлунд 64
Йенсен 71
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
7 авг. 2019, 21:15 МСК
7.08.2019, 21:15 МСК
среда
Составы
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
70'
70'
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
6
Пихлер
Алекс Пихлер
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
47
Котник
Андрей Котник
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
26
Райчевич
Александар Райчевич
97
Крамарич
Мартин Крамарич
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
50'
64'
50', 64'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
71'
71'
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
5
Денич
Джордже Денич
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай