Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Содерлунд 53
Конрадссен 61
Конрадссен 81
3:1
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Марибор
Марибор
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
13 авг. 2019, 20:00 МСК
13.08.2019, 20:00 МСК
вторник
Составы
Русенборг
мин
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
2
Хеденстад
Вегар Хеденстад
90
16
Ховланд
Эвен Ховланд
90
14
Содерлунд
Александер Содерлунд
53'
53'
90
1
Хансен
Андре Хансен
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
81'
61'
81', 61'
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
3
Мелинг
Биргер Мелинг
90
25
Лундемо
Мариус Лундемо
90
28
Адегбенро
Самуэль Адегбенро
90
Запасные
24
Остбю
Арилд Остбю
10
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
19
Вальсвик
Густав Вальсвик
15
Трондсен
Андерс Трондсен
34
Ботхейм
Эрик Ботхейм
Марибор
мин
28
Вилер
Митя Вилер
90
9
Таварес
Маркос Таварес
90
22
Милец
Мартин Милец
90
7
Кронаветер
Рок Кронаветер
90
10
Хотич
Дино Хотич
90
5
Врховец
Блаж Врховец
90
13
Пирич
Кенан Пирич
90
Запасные
33
Ханданович
Ясмин Ханданович
26
Райчевич
Александар Райчевич
47
Котник
Андрей Котник
11
Захович
Лука Захович
97
Крамарич
Мартин Крамарич
27
Месанович
Ясмин Месанович