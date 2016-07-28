Матч завершен
Александрия
Александрия
0:3
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Колторти 53
Стекеленбург 82
Колторти 90
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
28 июля 2016, 19:30 МСК
28.07.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Александрия
мин
-
Банада
Евгений Банада
90
-
Басов
Сергей Басов
90
-
Леонов
Дмитрий Леонов
90
Хайдук
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
82'
82'
90
-
Колторти
Фабио Колторти
53'
90'
53', 90'
90
-
Ари
Ари
90
91
Калинич
Ловре Калинич
90
-
Матеуш
Матеуш
90