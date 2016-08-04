Матч завершен
Хайдук
Сплит
Матеуш 21
Сушич 52
Сушич 56
3:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Александрия
Александрия
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
4 авг. 2016, 21:30 МСК
4.08.2016, 21:30 МСК
четверг
Составы
Хайдук
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
91
Калинич
Ловре Калинич
90
-
Милич
Хрвойе Милич
90
-
Сушич
Тино-Свен Сушич
56'
52'
56'
52'
90
-
Матеуш
Матеуш
21'
21'
90
Запасные
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
Александрия
мин
-
Тевес
Карлос Тевес
90
-
Шендрик
Антон Шендрик
90