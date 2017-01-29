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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Стоян 24
Фальчинелли 56
Фальчинелли 90
Фальчинелли 90
4:1
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Мчедлидзе 39
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
29 янв. 2017, 17:00 МСК
29.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
1
Кордас
Алекс Кордас
90
12
Стоян
Адриан Стоян
24'
24'
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
72
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
6
Роден
Маркус Роден
90
7
Палладино
Раффаэле Палладино
77
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
56'
90'
90'
56', 90'
90'
90
Запасные
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
7
Акости
Боаду Максвелл Акости
29
Тротта
Марселло Тротта
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
4
Димарко
Федерико Димарко
90
13
Везели
Фредерик Везели
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
86
33
Крунич
Раде Крунич
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
59
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
39'
39'
79
Запасные
1
Пульези
Маурицио Пульези
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
77
Бюхель
Марсель Бюхель
5
Маури
Хосе Маури
31
Перейра
Матеус Перейра
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
7
Маккароне
Массимо Маккароне