Дармштадт - Ганновер-96: 27 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Дармштадт
Дармштадт
2:1

Дармштадт - Ганновер-96: 27 октября 2015 смотреть онлайн

Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
27 окт. 2015, 22:30 МСК
27.10.2015, 22:30 МСК
вторник
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Предварительный состав

Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

23.01.2016 23 янв. 2016 сб 17:30
Ганновер-96
1 : 2
Дармштадт
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 17:30
Ганновер-96
1
Дармштадт
2
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Дармштадт
2 : 1
Ганновер-96
27.10.2015 27 окт. 2015 вт 22:30
Дармштадт
2
Ганновер-96
1
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015 15 авг. 2015 сб 16:30
Дармштадт
2
Ганновер-96
2

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