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Кубок Германии
Дармштадт VS Ганновер-96
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Дармштадт - Ганновер-96: 27 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Дармштадт
Дармштадт
2:1
Дармштадт - Ганновер-96: 27 октября 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Ганновер-96
Ганновер
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
27 окт. 2015, 22:30 МСК
27.10.2015, 22:30 МСК
вторник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Ганновер-96
мин
24
Юнг
Себастьян Юнг
5
Фелипе
Фелипе
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
6
Бакалорж
Марвин Бакалорж
7
Приб
Эдгар Приб
17
Дукщ
Марвин Дукщ
31
Антон
Вальдемар Антон
28
Франке
Марсель Франке
11
Майна
Линтон Майна
26
Вайдандт
Хендрик Вайдандт
35
Муслия
Флоран Муслия
Запасные
23
Эссер
Михаэль Эссер
-
3
Альборнос
Миико Альборнос
-
22
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
-
4
Корб
Юлиан Корб
-
2
Елец
Йосип Елец
-
18
Фоссум
Ивер Фоссум
-
10
Харагучи
Генки Харагучи
-
33
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
Ганновер-96
1 : 2
Дармштадт
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
17:30
Ганновер-96
1
Дармштадт
2
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Дармштадт
2 : 1
Ганновер-96
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:30
Дармштадт
2
Ганновер-96
1
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
2 : 2
Ганновер-96
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
16:30
Дармштадт
2
Ганновер-96
2
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