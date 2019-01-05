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Кубок Англии
Бристоль Сити VS Хаддерсфилд Таун
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Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Бристоль Сити
Бристоль
Браунхилл 72
1:0
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Кубок Англии, 1/32 финала
Кубок Англии,
1/32 финала
Англия
5 янв. 2019, 20:30 МСК
5.01.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Бристоль Сити
мин
33
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
90
32
Хант
Джек Хант
90
5
Райт
Бэйли Райт
90
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
72'
72'
90
11
О'Доуда
Каллум О'Доуда
90
19
Элиассон
Никлас Элиассон
90
20
Патерсон
Джейми Патерсон
90
9
Дьедиу
Фамара Дьедиу
90
Запасные
24
О'Лири
Макс О'Лири
-
22
Калас
Томаш Калас
-
17
Келли
Ллойд Келли
-
14
Вайманн
Андреас Вайманн
-
10
Тейлор
Мэтт Тейлор
-
40
Эиса
Мо Эиса
-
Хаддерсфилд Таун
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
11
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
1
Лоссль
Йонас Лоссль
-
5
Конголо
Теренс Конголо
-
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
-
21
Притчард
Алекс Притчард
-
8
Биллинг
Филип Биллинг
-
18
Мбенза
Исаак Мбенза
-
24
Мунье
Стив Мунье
-
События
Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Джош Браунхилл
72'
Прошлые матчи
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
Бристоль Сити
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
20:30
Бристоль Сити
1
Хаддерсфилд Таун
0
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