Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Бристоль Сити
Бристоль
Браунхилл 72
1:0

Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Кубок Англии, 1/32 финала

Кубок Англии,

1/32 финала

Англия
5 янв. 2019, 20:30 МСК
5.01.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Бристоль Сити
мин
33
Мяенпяя
Ники Мяенпяя
90
32
Хант
Джек Хант
90
5
Райт
Бэйли Райт
90
4
Уэбстер
Адам Уэбстер
90
8
Браунхилл
Джош Браунхилл
72'
72'
90
11
О'Доуда
Каллум О'Доуда
90
19
Элиассон
Никлас Элиассон
90
20
Патерсон
Джейми Патерсон
90
9
Дьедиу
Фамара Дьедиу
90
Запасные
24
О'Лири
Макс О'Лири
-
22
Калас
Томаш Калас
-
17
Келли
Ллойд Келли
-
14
Вайманн
Андреас Вайманн
-
10
Тейлор
Мэтт Тейлор
-
40
Эиса
Мо Эиса
-
Хаддерсфилд Таун
мин
12
Хамер
Бен Хамер
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
15
Лев
Крис Лев
90
37
Дурм
Эрик Дурм
90
27
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
90
42
Панчеон
Джейсон Панчеон
90
6
Хогг
Джонатан Хогг
90
7
Бакуна
Жуниньо Бакуна
90
9
Качунга
Элиас Качунга
90
20
Депуатр
Лоран Депуатр
90
11
Дьякаби
Адама Дьякаби
90
Запасные
1
Лоссль
Йонас Лоссль
-
5
Конголо
Теренс Конголо
-
33
Хадергьонай
Флоран Хадергьонай
-
21
Притчард
Алекс Притчард
-
8
Биллинг
Филип Биллинг
-
18
Мбенза
Исаак Мбенза
-
24
Мунье
Стив Мунье
-

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ! 1:0
Джош Браунхилл
72'

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Бристоль Сити
1 : 0
Хаддерсфилд Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 20:30
Бристоль Сити
1
Хаддерсфилд Таун
0

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