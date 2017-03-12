Матч завершен
Кьево
Верона
Инглесе 22
Пеллисьер 40
Бирса 75
Цесар 89
4:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 28 тур

Серия А,

28 тур

Италия
12 марта 2017, 17:00 МСК
12.03.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
89
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
89'
89'
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
8
Радованович
Иван Радованович
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
75'
75'
84
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40'
40'
72
45
Инглесе
Роберто Инглесе
22'
22'
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
15
Польяно
Чезаре Польяно
13
Иско
Мариано Иско
4
Ригони
Никола Ригони
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
97
Депаоли
Фабио Депаоли
80
Кийин
Софьян Кийин
17
Нгисса
Бисмарк Нгисса
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
8
Диуссе
Ассане Диуссе
90
10
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
81
33
Крунич
Раде Крунич
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
53
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
59
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
71
Пикки
Альберто Пикки
17
Зайц
Миха Зайц
27
Тиам
Маме Тиам
89
Марилунго
Гвидо Марилунго