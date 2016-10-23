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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
0:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 9 тур
Серия А,
9 тур
Италия
23 окт. 2016, 16:00 МСК
23.10.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Фабио Мареска
Фабио Мареска
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
21
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
15
Коста
Андреа Коста
90
6
Беллуски
Джузеппе Беллуски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
45
5
Маури
Хосе Маури
90
10
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
33
Крунич
Раде Крунич
68
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
89
Марилунго
Гвидо Марилунго
59
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
19
Барба
Федерико Барба
4
Димарко
Федерико Димарко
13
Везели
Фредерик Везели
77
Бюхель
Марсель Бюхель
17
Маиелло
Раффаэле Маиелло
8
Диуссе
Ассане Диуссе
88
Тельо
Андрес Тельо
31
Перейра
Матеус Перейра
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
Кьево
мин
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
90
70
Соррентино
Стефано Соррентино
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
5
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
89
19
Кастро
Лукас Кастро
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
61
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
83
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
90
Секулин
Андреа Секулин
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
13
Иско
Мариано Иско
1
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
8
Радованович
Иван Радованович
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
27
Париджини
Витторио Париджини
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
45
Инглесе
Роберто Инглесе