Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Стекеленбург 23
Скельвик 45
2:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Эфрем 67
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
27 июля 2016, 20:15 МСК
27.07.2016, 20:15 МСК
среда
Составы
Русенборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
23'
23'
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
80
16
Скельвик
Йорген Скельвик
45'
45'
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
90
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон
АПОЭЛ
мин
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
4
Артиматас
Костакис Артиматас
90
11
Александру
Нектариос Александру
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
16
Винисиус
Винисиус
90
77
Вандер
Вандер
65
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
Запасные
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
67'