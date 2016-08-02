Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Стекеленбург 90
Вандер 90
Де Винсенти 90
3:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига чемпионов, 3 раунд

Лига чемпионов,

3 раунд
2 авг. 2016, 20:00 МСК
2.08.2016, 20:00 МСК
вторник
Составы
АПОЭЛ
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90'
90'
90
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
11
Александру
Нектариос Александру
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
72
16
Винисиус
Винисиус
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
10
Де Винсенти
Томас Де Винсенти
90'
90'
90
Запасные
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
4
Артиматас
Костакис Артиматас
77
Вандер
Вандер
90'
Русенборг
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
4
Региниуссен
Торе Региниуссен
90
5
Орн Ейхолфссон
Холмар Орн Ейхолфссон
90
21
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
77
16
Скельвик
Йорген Скельвик
90
2
Свенссон
Йонас Свенссон
90
8
Конрадссен
Андерс Конрадссен
90
7
Йенсен
Майк Йенсен
87
11
де Ланлай
Янн-Эрик де Ланлай
90
9
Гюткьяер
Кристиан Гюткьяер
90
23
Хелланд
Пал-Андре Хелланд
90
Запасные
14
Бьордаль
Йохан Бьордаль
10
Вилхьялмссон
Маттиас Вилхьялмссон