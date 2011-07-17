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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Торпедо
Владимир
Делькин 10
Зинин 45
Делькин 65
3:0
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
17 июля 2011, 18:00 МСК
17.07.2011, 18:00 МСК
воскресенье
Станислав Сухина
Станислав Сухина
Главный Судья
Составы
Торпедо
мин
0
Половинчук
Дмитрий Половинчук
62
0
Епифанов
Дмитрий Епифанов
90
0
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
0
Шалин
Сергей Шалин
90
0
Гермашов
Алексей Гермашов
90
0
Зимарев
Максим Зимарев
90
0
Зинин
Илья Зинин
45'
45'
90
0
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
0
Петров
Александр Петров
90
0
Втюрин
Павел Втюрин
72
0
Делькин
Артем Делькин
10'
65'
10', 65'
78
Запасные
0
Семенов
Иван Семенов
0
Дубровин
Сергей Дубровин
0
Малышев
Валерий Малышев
Спартак-Нальчик
мин
0
Антипов
Антон Антипов
90
0
Канихов
Залим Канихов
90
0
Кумыков Алим
Кумыков Алим
25
0
Чочуев
Ахмат Чочуев
90
0
Ковальский
Максим Ковальский
90
0
Шаваев
Амирхан Шаваев
87
0
Серков
Азамат Серков
66
0
Абазов
Руслан Абазов
90
0
Кажаров
Назир Кажаров
90
0
Митришев
Магомед Митришев
90
0
Болов
Руслан Болов
90
Запасные
0
Тебердиев
Тимур Тебердиев
0
Хагабанов
Кантемир Хагабанов
0
Шаваев
Алихан Шаваев