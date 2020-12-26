Zambo Andre-Frank

№0
Нападающий
Zambo Andre-Frank
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
англия. премьер-лига
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
Фулхэм
0 : 0
Саутгемптон
75'
75'
75'
26.12.2020 26 дек. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Фулхэм
0
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
Фулхэм
21'
21'
21'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Фулхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур