Скотт Карсон
№17
Вратарь
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Команда
Манчестер Сити
Возраст
35
Рост
191
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Голкипер «Ман Сити» последний раз играл позапрошлой весной и 10 лет не был в АПЛ. Вышел – много пропустил, зато отбил пенальти
#Скотт Карсон
14 мая, 23:23