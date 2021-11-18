Джанлука Скамакка

№91
Нападающий
Подписаться
Ближайший матч
Сассуоло - Удинезе
Команда
Сассуоло
Гражданство
Италия
Возраст
23
Рост
195
Лента
Материалы
Статистика
Матчи
Дед форварда сборной Италии размахивал ножом в баре, отец – разбил машины на клубной базе «Ромы»
#Джанлука Скамакка