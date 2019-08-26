Серхи Гвардиола
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Вальядолид
Гражданство
Испания
Дата рождения
29 мая 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В мире есть еще один Гвардиола. Он тоже был связан с «Барсой», но оттуда его выгнали из-за оскорблений
#Серхи Гвардиола
26 августа 2019, 17:31