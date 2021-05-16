Ярослав Щербин

№59
Нападающий
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Ближайший матч
Ротор - Спартак-2
Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Возраст
19
Рост
183
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
был в запасе