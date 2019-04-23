Шейн Лонг
№7
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Возраст
34
Рост
180
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Семь секунд – новый самый быстрый гол в истории АПЛ
#АПЛ
23 апреля 2019, 22:11