Росс Баркли
№20
Полузащитник
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Команда
Астон Вилла
Возраст
27
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Знаете, сколько англичан сыграло в английском финале ЛЕ? Три!
#Лига Европы
30 мая 2019, 00:26