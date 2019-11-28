Омар Альдрете
№14
Защитник
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Команда
Герта
Возраст
24
Рост
188
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Один матч Ари: забил, снял футболку, удалился
#Ари
28 ноября 2019, 21:09