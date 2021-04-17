Владимир Медведь

№99
Полузащитник
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Ближайший матч
Ротор - Спартак-2
Команда
Ротор
Гражданство
Белоруссия
Возраст
22
Рост
180
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 3
Динамо
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ротор
0
Динамо
3
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
был в запасе
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Рубин
1 : 1
Ротор
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Рубин
1
Ротор
1
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Ротор
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 79' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
6
Ротор
0
минуты: 79' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
был в запасе
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
был в запасе