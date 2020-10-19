Matei Cristian Ilie

№49
Нападающий
Matei Cristian Ilie
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
Верона
0 : 0
Дженоа
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Верона
0
Дженоа
0
был в запасе
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
Аталанта
0 : 2
Верона
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
0
Верона
2
был в запасе