Марк Валес
№11
Полузащитник
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Команда
Сарагоса
Возраст
31
Рост
184
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Обалдеть, Андорра победила. В последний раз такое было в 2017-м
#Андорра
12 октября 2019, 00:14