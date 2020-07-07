Малколм Баду
№21
Полузащитник
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Команда
Спартак
Возраст
23
Рост
174
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Цорн приводил в «Спартак» трех клиентов собственного агентства и платил за неизвестного вратаря €3 млн
#Томас Цорн
07 июля 2020, 17:55
Гендиректор «Спартака» связывает игроков клуба со своим агентством. Таких уже четверо
#Спартак
11 июля 2019, 00:45