Кван Сон Хан
№32
Нападающий
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Команда
Кальяри
Гражданство
Северная Корея
Дата рождения
21 июля 1998 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Первый северокореец в топ-клубе. Он не знал Джеррарда и чуть не перешел в ЦСКА
#Хан Кван Сон
03 сентября 2019, 10:53