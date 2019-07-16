Такефуса Кубо
№5
Полузащитник
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Команда
Хетафе
Возраст
20
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Пора смотреть за японцем из «Реала». Он играл в «Барсе», забивал в 15 лет, а теперь стал надеждой нации
#Такефуса Кубо
16 июля 2019, 08:00