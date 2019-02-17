Кеннет Вермеер
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
35
Рост
181
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как забить пять автоголов одному вратарю
#чемпионат Нидерландов
17 февраля 2019, 22:41