J. Sobiech

№0
Нападающий
J. Sobiech
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Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
германия. кубок
15.10.2020 15 окт. 2020 чт 21:45
Дюрен
0 : 3
Бавария
69'
69'
69'
15.10.2020 15 окт. 2020 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дюрен
0
Бавария
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала