Дюрен

Дюрен
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Германия
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
J. Sobiech J. 		Нап 1 0 0 1 0
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Результаты
15.10.2020 15 окт. 2020 чт 21:45
Дюрен
0 : 3
Бавария
15.10.2020 15 окт. 2020 чт 21:45
1/32 финала
Дюрен
0
Бавария
3
Германия. Кубок , 1/32 финала
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