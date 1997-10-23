Илья Гапонов
№56
Защитник
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Команда
Спартак
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 окт. 1997 (23) года
Рост
185
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Спартак» потерял двух основных защитников перед дерби. Вышел парень, который не играл в старте с октября
#Илья Гапонов
25 апреля, 16:31
В «Спартаке» дебютировал новый защитник. Результат – 0:3
#Спартак
25 апреля 2019, 21:04
# новости спорта
Гапонов во второй раз в сезоне выйдет в старте «Спартака» на матч с ЦСКА
25 апреля, 15:35