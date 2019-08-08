Дмитрий Полоз
№99
Нападающий
Подписаться
Команда
Ростов
Возраст
29
Рост
183
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!
#Сочи
08 августа 2019, 21:30
«Сочи» был без состава, но за две недели нашел шестерых людей. Четверо из них – у «Зенита»
#РПЛ
09 июля 2019, 14:21